Warum Gen Z schon jetzt immer öfter in "Pension" geht

Laut Guy Thornton, dem Gründer der Job-Test-Plattform Practice Aptitude Tests, gewinnt dieses Konzept in der Unternehmenswelt zunehmend an Bedeutung. Vor allem in den USA integrieren zahlreiche junge Menschen die neue "Pension" in ihren Alltag. "Ob zum Reisen, zur Erholung oder um sich persönlichen Leidenschaften zu widmen – Mikro-Ruhestand ist der neueste Trend auf dem Arbeitsmarkt", so Thorton.