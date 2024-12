Reale Begegnung wird vorgezogen

Die Sehnsucht nach Authentizität ist ein klarer Trend. Emma Sayle, Gründerin der Dating-Community WAX, beschreibt den Wandel treffend: "GenZ will weg von Smartphones und sozialen Medien, um echte Verbindungen zu knüpfen", so Sayle. Ein viraler TikTok-Trend machte dies in den vergangenen Tagen deutlich: Eine Frau hielt ein handgemaltes Schild in die Höhe, um "offline" einen Partner zu finden – eine Aktion, die Tausende inspiriert hat.