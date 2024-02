Woolworth-Österreich-Chefin: "Sehen uns als gehobenen Diskonter"

Kaufzurückhaltung in der Bevölkerung, Energiekrise und Co. – Woolworth will dennoch expandieren und die Anzahl seiner Geschäfte in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Wie kommt’s?

Ivana Jezidzic: Der Kunde ist preisbewusster und preissensibler geworden. Da kommt ein Diskonter wie Woolworth zum richtigen Zeitpunkt.

Im Gegensatz zu Deutschland kennt man Woolworth in Österreich noch nicht wirklich. Wie will man sich hierzulande etablieren?

Wir haben mittlerweile vier Filialen in Österreich, in Kapfenberg, Mürzzuschlag, Neunkirchen und in Eisenstadt. Viele Österreicher kannten uns noch von früher. In der Filiale in Kapfenberg haben wir sogar eine Mitarbeiterin im Team, die auch damals schon dabei war.