Gemeinnützige deutlich billiger als private Hausherrn

Ersparnis für Staat

Der Unterschied ist das Geschäftsmodell. Den Mietern im gemeinnützigen Wohnbau werden zuerst lediglich die real anfallenden Kosten weiterverrechnet. Bis die Kredite mit einer Laufzeit von 35 oder 40 Jahren zurückgezahlt sind, wird keine Miete verlangt. Laut Wifo beträgt der Mietvorteil bei den Gemeinnützigen daher insgesamt 1,2 Milliarden Euro pro Jahr.

Die niedrigeren Wohnkosten bei den Gemeinnützigen hätten auch eine preisdämpfende Wirkung auf den gesamten Wohnungsmarkt in Österreich, betont Bernd Rießland, Obmann des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen.

Private Investoren wollen hingegen eine Rendite für das eingesetzte Kapital. Daher ist die Wohnung teurer.

Gemäß den Berechnungen von Wifo-Experten Klien erspart sich der Staat wegen der Gemeinnützigkeit auch hohe Summen an Wohnbauförderung. Warum das so ist, zeigt der Vergleich mit Deutschland. Dort bauen private Bauträger, die Wert auf eine ordentliche Rendite legen und Marktpreise verrechnen. Da sich viele Mieter die hohen Mieten nicht leisten können, erhalten sie eine staatliche Wohnbeihilfe. In Deutschland finanzieren also die Steuerzahler einen Teil der hohen Marktmieten und die Renditen der Investoren.