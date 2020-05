Woher Gartenmöbel kommen und warum es sie jetzt in Aktion geben wird

Gartenmöbel kommen übrigens oft aus Indonesien oder Vietnam und haben in Coronazeiten eine ziemliche Irrfahrt im Container hinter sich. Saliger: „Weil unsere Geschäfte zu und damit die Lager voll waren, hatten wir die Container mit Ware in Hamburg stehen.“ Irgendwann hätten sich im Hafen so viele Container für verschiedene Branchen und Länder gestapelt, dass zusätzliche Ausweichflächen organisiert wurden.

Im Fall der Welser Möbelhauskette kam dazu, dass die Gruppe im Mai 2019 die insgesamt 22 Kika-Standorte in Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien übernommen hat und diese gerade auf das Lutz-Sortiment umstellt. Es war also gerade besonders viel Ware unterwegs. Die ersten Vorzeichen der Corona-Krise kamen laut Saliger übrigens schon im Jänner in der Branche an. „Damals haben wir von Polstermöbelproduzenten in Polen und Deutschland gehört, dass sie Probleme haben, die nötigen Stoffe aus China zu bekommen.“ Dass die Krise mit dieser Wucht in Europa aufschlägt, hätte damals aber noch keiner gedacht.