Flughafen Berlin startet mit Verspätung Testbetrieb

Am künftigen deutschen Hauptstadtflughafen BER hat am Donnerstag der Probebetrieb begonnen. Rund 250 Mitarbeiter des Flughafens, der Bundespolizei, der Bodenverkehrsdienstleiter sowie der Verkehrsbetriebe Berlin-Brandenburg hätten erstmals die Abläufe am Flughafen getestet, sagte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft.