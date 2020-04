Grenzöffnung: Platter setzt Hoffnung in bilaterale Gespräche

Die bilateralen Gespräche seien jedenfalls "wichtig", so Platter. "Wenn sich Deutschland und Österreich klar sind, dass man diese Reisebewegung ermöglichen kann, dann glaube ich auch, dass der Tourismus im Sommer eine Chance hat", meinte der Landeshauptmann am Donnerstag bei einer Videopressekonferenz des Landes. Man werde schließlich auch in Deutschland ständig die gesundheitliche Lage anschauen und dann eine Prognose vornehmen, erklärte Platter.