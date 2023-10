WKÖ-Funktionärin: „Bewerbern für die Lehre fehlen Grundkompetenzen“

Und weiters müsse auch das kritische Denken bezüglich des Umgangs mit neuen Technologien forciert werden. „Da müssen unsere Betriebe massiv kompensieren“, sagt Kühnel. Daher habe die WKO eine digitale Aus- und Weiterbildungsplattform ins Leben gerufen. Diese trägt den Namen „wise up“ und ist seit rund einem Jahr online. Derzeit sind laut Kühnel mehr als 20.000 Kursangebote verfügbar. Darüber hinaus werden gerade gemeinsam mit Landeskammern und Sparten digitale Lerninhalte für 11 Lehrberufe erstellt. Vier davon (App-Entwicklung, Mechatronik, Metall- sowie Elektrotechnik) seien bereits online. In Kürze würden neben anderen Büro- sowie Einzelhandelskaufmann und Kfz-Technik folgen. „Die 11 Lehrberufe decken bereits 54 Prozent aller Lehrlinge in Österreich ab“, so Kühnel. An Inhalten für weitere Lehrberufe werde derzeit gearbeitet.