WK-Wahlergebnis offiziell, aber höchst umstritten

Der Wirtschaftsbund wehrt sich gegen die Manipulationsvorwürfe. "Bei den Wahlen in Wien traten in 100 Fachgruppen verschieden bezeichnete Listen unter "Liste 1" Österreichischer Wirtschaftsbund inklusive Zusatzbezeichnung an. All diese Listen sind und waren Listen des Wiener Wirtschaftsbundes", heißt es in eine Aussendung. Im Sinne der guten Zusammenarbeit für die jeweilige Fachgruppe hätten sich auch Kandidaten anderer Fraktionen diesen Listen angeschlossen. Eingereicht seien diese jedoch ausschließlich vom Wirtschaftsbund Wien und dem Direktor Alexander Biach worden. Dies sei ein Vorgang, der seit je her so gehandhabt wird. Alle Stimmen könnten damit nur dem Wirtschaftsbund zugerechnet werden.

Die ohne Vertretungsmandat gebliebenen Stimmen des RfW sind deshalb dem Wirtschaftsbund zugerechnet worden, da sie ansonsten verloren gegangen wären. Auch beim RfW wird diese Stimmen-Rettung bestätigt. Warum die überzähligen Stimmen aber nicht unter den Fraktionen aufgeteilt wurden, begründet RfW-Wien-Landesvorsitzender Detlev Neudeck gegenüber dem KURIER so: "Der Wirtschaftsbund war die erste Fraktion, die gefragt hat, ob sie die Stimmen haben kann, der SWV hat gar nicht gefragt." Ihm, Neudeck, sei wichtig gewesen, dass seine Fraktion die gleiche Anzahl an Mandate behalte. Trotz der Abgabe von 1080 Stimmen blieb die Mandatsanzahl für die Fachliste RfW tatsächlich unverändert.

Wie Plass spricht sich auch Neudeck für eine neues, demokratischeres Wahlrecht bei der Wirtschaftskammer-Wahl aus. Eine Forderung, die auch der SWV seit langem erhebt. Im selbst ermittelten "letztgültigen Wahlergebnis" des SWV kommt der Wirtschaftsbund auf 45 Prozent der Stimmen, der SWV selbst auf 25,6 Prozent.