WK und IV kritisieren geplante Verschärfung der EU-Klimaziele

Die Wirtschaft sei "sehr unterschiedlich betroffen", betonte Kopf - auch innerhalb Österreichs. Mit diesem Argument begegnet er auch jenen fünf Unternehmen - Spar, Ikea, Ochsner Wärmepumpen, gugler und VBV Vorsorgekasse - die sich gestern gemeinsam mit dem WWF in einem offenen Brief an die Bundesregierung gewandt und eine Erhöhung der Ziele auf 65 Prozent gefordert haben.

Was die Betroffenheit angehe ginge es "stark um den Bereich, der aus einem Land abwandern kann, sehr energieintensiv ist und bereits in der Vergangenheit viel getan hat", argumentiert Kopf. Bei jenen aus dem offenen Brief sei kein Unternehmen dabei, das der Abwanderungsthematik bzw. einem Abwanderungsdruck unterliege. "Eines davon ist auch in der Lage, von ambitionierten Zielen auch einen direkten Nutzen zu ziehen."

Kopf und Neumayer formulierten zehn Maßnahmen, um den Klimaschutz "vernünftig" umzusetzen und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe dabei zu erhalten. Darunter sind etwa die Weitervergabe von CO²-Zertifikaten für innovative Unternehmen, ein "signifikanter Beitrag" der EU in Form einer "Lastenteilung zwischen den EU-Mitgliedsstaaten" und die Einbindung von Schwellen- und Entwicklungsländern in den Pariser Klimavertrag.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich heute zur Thematik geäußert. Er warne davor, bei der Festlegung des EU-Klimaziels 2030 der Atomindustrie in die Hände zu spielen. "Der Kampf gegen den Klimawandel soll nicht zur Erstarkung der Atomindustrie führen", sagte er im Hauptausschuss des Nationalrats im Vorfeld des EU-Gipfels am Mittwoch in Wien. Zudem müssten Maßnahmen gegen eine mögliche Abwanderung der Industrie in Länder mit weniger strenger Klimaschutz-Regelung getroffen werden, betonte er.