Wirtschaftswachstum um 6 Prozent im zweiten Quartal

Die österreichische Wirtschaft ist im zweiten Quartal laut Daten der Statistik Austria weiter gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt lag um 6 Prozent über dem Vorjahreswert und damti auch um 3,8 Prozent über dem Vor-Corona-Wert von 2019.

Das Wachstum hat sich damit deutlich verlangsamt, betrug das Plus zum Vorjahreswert noch gut zehn Prozent. Nahezu alle Bereiche trugen dazu bei. Besonders kräftig zulegen konnte Beherbergung und Gastronomie, mit einem Plus von 77 Prozent. Das liegt allerdings daran, dass der Vorjahreswert noch stark von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geprägt war. Mit 37 Millionen Nächtigungen wurde in der ersten Sommerhälfte (von Mai bis Juli) etwa wieder das Niveau von vor der Pandemie errreicht.