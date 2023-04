Wirtschaftswachstum in Österreich von 0,5 Prozent prognostiziert

In Österreich wird die Wirtschaft 2023 voraussichtlich um 0,5 Prozent wachsen, wie die Kreditversicherer Acredia und Allianz Trade prognostizieren. Alles deute auf ein verhaltenes Wachstum hin, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Noch geringer werde wahrscheinlich die Wachstumsrate dieses Jahr in der Eurozone mit 0,3 Prozent ausfallen, nur in China rechne man mit einem solideren Wachstum.

"Positive Signale"

Die Inflation und die Energiepreise in Österreich würden langsam zurückgehen und man hoffe, dass sich die Prognose von einem halben Prozentpunkt Wachstum im Laufe des Jahres noch verbessern werde. "Wir bekommen positive Signale aus der heimischen Wirtschaft", so Acredia-Vorständin Gudrun Meierschitz.