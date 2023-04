Deutsche Industrie überrascht mit größtem Auftragsplus seit 2021

Die Auftragsbücher der deutschen Industrie haben sich im Februar so stark gefüllt wie seit über eineinhalb Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft wuchs im Februar um 4,8 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das war bereits der dritte Zuwachs in Folge und zugleich der stärkste seit Juni 2021.

Bessere Stimmung

Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von 0,5 Prozent im Jänner und von 1,9 Prozent im Dezember. Im Vergleich zum Februar 2022 lag das Niveau allerdings kalenderbereinigt um 5,7 Prozent niedriger.