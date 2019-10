Wirtschaftsnobelpreis: Erst zum zweiten Mal an eine Frau

Seit 1969 wird der Preis für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel vergeben, erst zum zweiten Mal erhält ihn eine Frau - nach Elinar Ostrom im Jahr 2009.

Konkret geht der Wirtschaftsnobelpreis heuer an drei Ökonomen: Esther Duflo aus Frankreich, ihren Lebensgefährten Abhijit Banarjee aus Indien sowie Michael Kremer aus den USA. Das gab die Königlich‐Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.

Die in Paris geborene Esther Duflo hat eine Professur für Armutsbekämpfung und Entwicklungsökonomie am Massachussetts Institute of Technology ( MIT). Ihre Forschungsschwerpunkte sind mikroökonomische Themen in Entwicklungsländern, darunter das Verhalten von Haushalten, Bildungspolitik, Zugang zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitspolitik und insbesondere die Bewertung wirtschaftspolitischer Maßnahmen.