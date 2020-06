Warum uns die Nachbarn überflügeln

Aber kann das stimmen? Die Zahlen lügen nicht, dennoch liefert die Statistik ein verblüffendes Bild, das der Alltagserfahrung widerspricht. Noch dazu, wo das BIP pro Kopf als ein Indikator für den Wohlstand gilt. Es ist nur eine Kennzahl, aber eine wichtige: An ihr bemisst die EU die Förderwürdigkeit der (schwächsten) Regionen. Sollten Bratislava und Prag nun also tatsächlich "reicher" sein als Wien?

"Mein Eindruck wäre, dass das nicht der Fall ist", sagt Roman Römisch, Osteuropa-Experte am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. Er sieht eine Erklärung für den Vorsprung von Prag und Co. darin, dass die Hauptstädte in Osteuropa eine noch stärkere Magnetwirkung haben. Das heißt: Dort sind die Profite und die Firmenzentralen konzentriert, viele Pendler tragen überdurchschnittlich zur Wirtschaftskraft bei.