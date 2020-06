Österreichs Wirtschaft war auf Sommerpause

Bei der heimischen Industrie geht es bereits abwärts. Wegen fehlender Aufträge sank laut Einkaufsmanager-Index der Bank Austria im Oktober die Produktion bereits das zweite Monat in Folge. Die heimische Industrie musste, so Bank-Austria-Chefvolkswirt Stefan Bruckbauer, im Vormonat die stärksten Auftragseinbußen seit zwei Jahren verzeichnen. Die Auslandsaufträge gingen im Oktober den zweiten Monat in Folge zurück, die Inlands-Bestellungen sanken allerdings noch stärker. Für die Exporte sieht Bruckbauer für die kommenden Monate nicht so schwarz: Sie werden von der Abschwächung des Euro gegenüber dem Dollar etwas gestützt.

Allerdings drückt die Ukraine-Krise weiter auf die europäische Konjunktur und die Exporte. In der Ukraine selbst geht es wirtschaftlich steil bergab: Im 3. Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 5,1 Prozent. Für das Gesamtjahr befürchtet die Weltbank ein Minus von 8 Prozent.