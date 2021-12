Wirtschaftsleistung im 3. Quartal erstmals über Vorkrisenniveau

Wenn man die Bruttowertschöpfung gewichtet mit dem Anteil an der Wirtschaftsleistung, "dann sieht man, dass der Konjunkturmotor eindeutig die Industrie war", sagte Statistik-Austria-Ökonom Johannes Chalupa. "Sie trägt mit über 1,5 Prozent Wachstumsbeitrag zu den 5,7 Prozent bei." Etliche Wirtschaftsbereiche hätten das Vorkrisenniveau bereits erreicht oder übertroffen, vor allem Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, der Handel, die Industrie und der Bau, aber auch der Verkehr oder sonstige Dienstleistungen wie Friseure oder der Kulturbereich.

Selbst in der besonders hart getroffenen Beherbergung und Gastronomie wurden demnach schon 88,5 Prozent des Vorkrisenniveaus erwirtschaftet. Beherbergung und Gastronomie wiegen in Österreich besonders schwer, ihr Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung betrug in den Vorkrisenjahren 2015 bis 2019 im Durchschnitt 5,2 Prozent. "Das ist zum Beispiel mehr als dreimal so viel wie es in Deutschland der Fall ist", sagte Thomas.