Familie Schlecker drohen bis zu zehn Jahre Haft

Die Schlecker-Kinder machten auch Geschäfte in Österreich. Am 17. Jänner 2012, sechs Tage vor der Insolvenz in Deutschland, kauften sie von einer österreichischen " SCHLECKER" Logistik-Service-Center GmbH die Liegenschaften der Zentrallager in Pöchlarn ( Niederösterreich) und in Gröbming ( Steiermark) sowie die Firmenzentrale in Pucking ( Oberösterreich). Die Kaufverträge sind auch von Anton Schlecker unterzeichnet.

Für Pöchlarn mit einer Fläche von 24.405 Quadratmetern samt Gebäude zahlten sie laut Kaufvertrag 2,5 Millionen Euro netto. Umsatzsteuer wurde keine in Rechnung gestellt. Ende Mai 2014 verkauften sie diese Immobilie für 3,45 Millionen Euro an die LOGPoint GmbH weiter. Die Käuferfirma verpflichtete sich, in das Mietverhältnis mit Lidl Österreich einzutreten. Denn: Die Immobilie ist laut Vertrag vom 17. April 2014 an die Lebensmittelhandelskette Lidl vermietet.

Die Liegenschaft in Gröbming kauften die Geschwister um 2,7 Millionen Euro, und verkauften sie im August 2014 aber für nur 2,1 Millionen Euro an die Landgenossenschaft Ennstal eGen. Bei diesen beiden Immo-Deals ließen sich die Schlecker-Geschwister jeweils von sogenannten Machthabern vertreten. Das heißt: Sie waren nicht persönlich anwesend.

Die Liegenschaft in Pucking gehört ihnen laut Grundbuch nach wie vor je zur Hälfte. Laut Kaufvertrag zahlten sie am 17. Jänner 2012 für die Österreich-Zentrale mit 4918 Quadratmetern Grundfläche samt den darauf errichteten Bürogebäuden 1,8 Millionen Euro netto. Der Kaufpreis soll bis 31. Jänner 2012 bezahlt worden sein.