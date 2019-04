Wirtschaftsfaktor Klimawandel: IWF will sauberer werden

Umweltverschmutzung und Klimawandel sind zum Wirtschaftsfaktor geworden: Die Erkenntnis, dass Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels die Ärmsten treffen und somit wirtschaftliche Entwicklungen hemmen, ist bei Volkswirten längst eingekehrt. Der Internationale Währungsfonds ( IWF) möchte jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und kein Einwegplastik mehr verwenden. Das kündigte IWF-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag bei der IWF-Frühjahrstagung in Washington an.

"Wir haben beschlossen, Einwegplastik innerhalb unserer Institution zu verbannen." Außerdem recycle man mehr als 67 Prozent allen Mülls. "Und wir machen damit weiter, bis wir bei 100 Prozent sind", sagte Lagarde. Bisher sind die Kantinen des Weltwährungsfonds - in typisch amerikanischer Art - noch voll von Einweggeschirr- und Besteck.