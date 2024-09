Wirtschaft weiter geschrumpft, aber erste Lichtblicke

Österreichs Wirtschaft ist von April bis Juni das fünfte Quartal infolge geschrumpft . Zum Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 Prozent trugen vor allem die Industrie und der Großhandel bei, wie Tobias Thomas , Generaldirektor der Statistik Austria am Mittwoch bei der Präsentation des vierteljährlich veröffentlichten Austrian Economic Barometer ausführte.

Österreich rutsche von der Rezession in Richtung Stagnation, sagte Thomas. Er machte aber auch einen Lichtblick aus. So seien die Umsätze in der Industrie im heurigen Juli zum ersten Mal seit 16 Monaten wieder gestiegen. Konkret um 4,2 Prozent. Auch der Bau legte im Juli im Jahresvergleich um 3,3 Prozent zu.