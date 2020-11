OMV: Ungewöhnlicher Briefwechsel zwischen den Chefs

Das kann ja noch heiter werden. Kaum ist Mark Garrett als neuer Aufsichtsratsvorsitzender der OMV im Amt, beginnt ein Briefwechsel mit Vorstandschef Rainer Seele – der, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich ist.

Seele und der Vorstand würden sich dagegen wehren, dass der Aufsichtsrat unter Garret seine Kompetenzen verbreitere, berichtete Bloomberg diese Woche. In einem Brief an einige Großaktionäre habe der Vorstand laut Bloomberg thematisiert, dass der Einfluss des Aufsichtsrats unter Garrett eingeschränkt werden sollte, um auf Vorstandsebene eine breite Entscheidungspower abzusichern.