ÖBB: Die Weichen für Matthä sind gestellt

Dass Matthä so gar nicht signalisiert wurde, wohin die Reise geht, ist ziemlich ungewöhnlich. Und heizte in den vergangenen Wochen natürlich die Gerüchteküche an. So wurde spekuliert, der SPÖ-nahe Matthä müsse von Bord gehen, denn die grüne Ministerin wolle unbedingt eine Frau an der Spitze. Kolportiert wurde Silvia Angelo, im Vorstand des ÖBB-Teilkonzerns Infrastruktur, zuvor Ökonomin in der Arbeiterkammer.