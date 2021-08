Causa Novomatic-ÖVP/FPÖ: Wo ist der Deal?

Natürlich werden die Novomatic-Anwälte ihren Klienten nicht belasten. Allerdings empfiehlt es sich, in einer Stellungnahme an die WKStA bei den Fakten zu bleiben und keine Spielchen zu treiben. Eine Stellungnahme kommt in den Strafakt und muss ebenso gewürdigt werden wie alle anderen Beweisergebnisse. René Ruprecht, Sprecher der WKStA, will mit dem Hinweis, dass die Causa ein Verschlussakt ist und das Verfahren noch läuft, „einzelne Ermittlungsschritte und Akteninhalte nicht kommentieren“.