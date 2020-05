Schelling, der Macher

" Schelling muss am Anfang durchgreifen, sonst schleifen sich die alten Gewohnheiten sofort wieder ein. Wenn die Führung schwach ist, blühen Intrigen und Gerüchte. Ist Tempo da, haben die Leute keine Zeit zum Intrigieren", konstatiert Personalberater Othmar Hill, der Schelling als "Idealbesetzung" sieht. Weil er bewiesen habe, dass er viel umsetzen kann und wirtschaftlich unabhängig vom politischen Job sei.

Schellings Energiepotenzial ist seiner Umgebung manchmal unheimlich. Ab sieben Uhr früh, wenn er im Dienstauto vom Wohnsitz in St. Pölten nach Wien sitzt, trudeln SMS an die Mitarbeiter ein. Alles wird hinterfragt, vor allem Zahlen. So soll es auch schon vorgekommen sein, dass Ministerkollegen wieder abziehen mussten, weil sie inhaltlich schlecht vorbereitet waren.

"Die Herausforderungen an sein Terminmanagement sind groß", meint SP-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Selbst ehemals Staatssekretär im Finanzministerium, kann Matznetter nicht verstehen, warum Schelling auf einen Staatssekretär verzichtet. Immerhin müsse der Finanzminister von allen Ministern am öftesten im Parlament anwesend sein, mehr als 40 Prozent aller Berichte und Anfragen beträfen seine Verantwortung. Dazu kommen die häufigen Termine in Brüssel beim Ecofin und der Euro-Gruppe. Da Brüssel nicht als Ausland gilt, kann sich Schelling nicht von einem Regierungskollegen vertreten lassen. "Das werden dann halt vorwiegend Beamte machen", meint Matznetter. Der letzte Finanzminister, der sich keinen Staatssekretär leistete, war Hannes Androsch ( SPÖ). Ihm blieben allerdings die Flüge nach Brüssel erspart, Österreich war noch nicht EU-Mitglied.

Ungewöhnlich, dass Schelling zum Großteil das Kabinett seines Vorgängers übernimmt. Selbst Kabinettschef Thomas Schmid, langjähriger Adlatus von Spindelegger, bleibt. Drei Experten haben sich allerdings verabschiedet. Johannes Kasal, wirtschaftspolitischer Berater, geht in die Privatwirtschaft zurück. Albert Posch (zuständig für die Ministerrats-Vorbereitung) und Norbert Totschnig (Landwirtschaft, Länder) wechselten zu Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Der hat ja auch noch den Vizekanzler umgehängt.