Wirtschaft schwenkt auf Erholungskurs ein

Kommentar von Wolfgang Unterhuber

"Endlich Licht - aber auch Schatten"

Das neue Jahr beginnt für die Wirtschaft mit drei guten Nachrichten. Erstens: die weltweite Durchimpfung der Menschheit hat begonnen. Das erhöht die Aussicht, dass es mit der globalen Lockdown-Politik bald zu Ende geht. Zweitens: Das jahrelange Tauziehen um den Brexit hat sich endlich erledigt. Die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU werden auf neue Beine gestellt werden. Drittens: In den USA endet in knapp drei Wochen die Amtszeit von Donald Trump. Sein Nachfolger Joe Biden wird die USA auf die globale Bühne zurückführen. Das wird die scharfe Konkurrenz zu China nicht beenden, aber der Ton wird ein anderer werden. Das Verhältnis zwischen den USA und der EU dürfte sich hingegen wieder normalisieren. Das ist wichtig für Österreich. Die USA sind schließlich einer unserer Top-Handelspartner.

Alle Faktoren zusammen bedeuten in Summe für die Wirtschaft Stabilität und das Ende großer Unsicherheiten. Wird 2021 also alles besser? Vom Status quo ausgehend wird 2021 ein Jahr mit viel Licht – aber auch Schatten. Spätestens ab der zweiten Jahreshälfte ist wieder mit einem starken und kontinuierlichen Wachstum zu rechnen. In Österreich, in der EU und global.

Allerdings werden erst 2021 die wirtschaftlichen Langzeitfolgen der Krise sichtbar werden. Nach dem Auslaufen der Staatshilfen ist international mit einer Pleitewelle zu rechnen, deren Ausmaß seriös jetzt noch nicht abgeschätzt werden kann. Sicher ist nur, dass das Problem der hohen Arbeitslosigkeit uns noch auf Jahre beschäftigen wird. Es wird 2021 also sehr darauf ankommen, ob das absehbare Wachstum zusätzlich mit weiteren Investitionen befeuert werden kann. „Herausinvestieren aus der Krise“ lautet die neue globale Zauberformel. Die EU hat dazu auch schon einen konkreten Plan: Sie will die Wirtschaft ökologischer machen (Stichwort Greentech). Keine schlechte Idee. 2021 muss aus der Idee aber auch Realität werden.