Wirtschaft im Ölland Venezuela seit Jahren in Abwärtsspirale

Vorarlberger Unternehmen verliert Mitarbeiter

Das Vorarlberger Verpackungsunternehmen Alpla beschäftigt in seinen Betrieben in Venezuela über 300 Mitarbeiter. Alpla hat in Venezuela vier Betriebe, in zwei davon wird noch produziert. Auch Alpla habe gute Mitarbeiter verloren, da diese Venezuela längst verlassen haben, sagte Alpla-Chef Günther Lehner den Vorarlberger Nachrichten. 1968 hat Alpla das erste Werk in Venezuela eröffnet. "Die mangelnde Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Gütern des täglichen Bedarfs ist zu einem gravierenden Problem geworden."

Alpla will Venezuela trotz wirtschaftlicher Krise nicht verlassen. "So lange wir Kunden haben, die unsere Verpackungen benötigen, werden wir auch in Zukunft weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um unsere Produktion vor Ort aufrechtzuhalten. Das sind wir nach 50 Jahren Präsenz unseren Kunden und Mitarbeitern schuldig", so der Alpla-Chef.