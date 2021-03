Wirte hoffen weiter auf Lockerungen im März

Der Wirte-Vertreter meint, der März sei ein guter Zeitpunkt zum Öffnen, da viele Saisonbetriebe ohnehin nicht mehr oder noch nicht aufsperren würden. Ebenso blieben viele Gaststätten, die von Touristen abhängig sind, zu. Die Lockerung betreffe daher vorerst nur die Ganzjahresbetriebe.

Was auf gar keinen Fall gehe, wäre eine Lockerung in Aussicht zu stellen, diese dann aber kurzfristig abzusagen. Also wenn eine Öffnung am 15. März erlaubt würde, müsse das Datum halten. "Aufsperren und Zusperren ist tödlich, da sind die Betriebe erst recht hin", erklärte Pulker. Für den Wareneinkauf bei den Großhändlern und für das Zurückholen der Mitarbeiter aus der Kurzarbeit oder vom AMS brauche man rund zehn Tage, so Pulker.