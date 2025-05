"Wir werden die Stadt Wien mit elektrischen Müllfahrzeugen beliefern"

Wir sind gerade am Hochfahren der Produktion. Wir haben jetzt rund 200 Fahrzeuge bei Kunden. Und nun fahren wir die Produktion hoch und gehen in Serie. Beim batterieelektrischen Stadtbus ist das anders. Da sind wir schon seit 2020 am Markt. Rund 70 Prozent der Ausschreibungen europäischer Städte fordern mittlerweile batterieelektrische Busse. Da ist die Transformation schon weiter vorgeschritten.

Sie haben auch schon E-Trucks in Österreich ausgeliefert. Den ersten E-Truck in Österreich haben wir an die Firma Unterer Logistik in Tirol ausgeliefert. Von der Bauunion haben wir einen Großauftrag über 24 Fahrzeuge erhalten. Wir haben jetzt insgesamt 100 Auftragseingänge in Österreich. Und wir werden zum Beispiel die Stadt Wien mit elektrischen Müllfahrzeugen beliefern.

Um wie viel mehr kostet ein E-Truck gegenüber dem Diesel-Truck?

Das Zwei- bis Dreifache, je nachdem, wie viele Batterien der Kunde braucht. Unser eTruck ist modular. Wir bieten bis zu sechs Batterien an, aber nicht jeder braucht die. Es gibt Kunden, die z. B. nur mit drei Batterien fahren. Das macht das Fahrzeug leichter und billiger. Die Batterie ist ein großer Kostenfaktor. So ergibt sich dann ein ganz anderer Kaufpreis für das Fahrzeug. Und: Strom ist per Kilometer oft günstiger als Diesel. Also fährt man per Kilometer wieder rein, was man an höheren Anschaffungspreisen hat. Bei einem günstigen Strompreis kann sich das in zwei bis drei Jahren amortisieren.

Die Batterien stellt MAN aber auch selber her?

Genau. In Nürnberg haben wir eine Fertigung aufgebaut, von dort liefern wir die Batterien in unsere beiden Werke in Krakau und München. Unser Ziel ist es, pro Jahr bis zu 100.000 Batteriepacks zu fertigen.

Was schätzen Sie, wann der Güterverkehr auf der Straße wirklich elektrifiziert ist?

Ich glaube, es kann schnell gehen. Das hängt davon ab, wie schnell wir den Infrastrukturausbau hinbekommen. Und davon, wie stark der Anteil erneuerbarer Energie zu attraktiven Preisen wächst. Wenn Spediteure eigene Photovoltaikanlagen nutzen oder hier in Österreich Wasserkraft bzw. wenn er das kombiniert, dann kann er sehr günstig Energie tanken.