Sind Hybrid-Fahrzeuge die umweltfreundlichste Alternative zum E-Auto?

"So unterschiedlich wie die Antriebsarten sind auch die Ergebnisse: Während die E-Autos die Höchstwertung von fünf Sternen erreichen , schaffen zwei der drei Verbrenner sowie ein Hybrid drei Sterne. Am Ende des Feldes haben wir mit dem Mini Countryman wieder einen Benziner und – ganz hinten – den hybriden Subaru Crosstrek mit 2,5 Sternen", fasst ÖAMTC-Techniker Dominik Darnhofer zusammen.

Im aktuellen Green NCAP überzeugen die kompakten SUVs Honda e Ny1 und Jeep Avenger in jeglicher Hinsicht. Darnhofer: "Der Avenger schaffte bei unseren Fahrversuchen beispielsweise eine Distanz von 361 Kilometern, was sehr nahe an den vom Hersteller angegebenen 394 Kilometern liegt. Das größte Verbesserungspotenzial sehen wir hier bei kalten Temperaturen und Autobahnfahrten mit höherer Geschwindigkeit – beides lässt den Verbrauch ansteigen, was häufigeres Laden und damit mehr CO2-Emissionen nach sich zieht."

Ebenfalls gut schneiden mit dem Mercedes GLC und dem Skoda Karoq zwei Verbrenner ab. "Hier zeigen sich die für die jeweilige Antriebsart typischen Probleme: Der GLC, den wir in der Diesel-Version getestet haben, stößt dank robuster Abgasnachbehandlung vergleichsweise wenig Schadstoffe aus. Die Treibhausgas-Bilanz ist hingegen stark verbesserungswürdig. Beim Karoq mit Benzinmotor ist der Schadstoffausstoß im mittleren Bereich, während er die Treibhausgase besser im Griff hat", so Darnhofer.

Am Ende des Feldes reiht sich der Subaru Crosstrek ein

Etwas schwächer der Mini Countryman (Benzin): Trotz "mild hybrid"-Unterstützung reicht es mit durchschnittlicher Effizienz und hohem CO2-Ausstoß nur für 2,5 Sterne.