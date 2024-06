Subaru Crosstrek: Der Nachfolger des XV im Test

Jedenfalls gefallen uns die Abmessungen und Proportionen des Subaru, die das Auto mehr wie einen Kompakten als geschrumpftes SUV wirken lassen. Klar, die Designer haben dem Crosstrek einige optische Merkmale mitgegeben, die das Auto nach Offroader aussehen lassen. Aber, wenn man Subaru kennt, weiß man, dass die Autos durchaus auch für härtere Einsätze gerüstet sind. So gibt es 220 mm Bodenfreiheit und vor allem von Haus aus Allradantrieb .

Crosstrek ? Ein neues Auto von Subaru ? Nicht ganz. Der Name Crosstrek ist wohl neu, anderswo aber schon länger in Verwendung, benennt aber nun ein Subaru-Auto, das man bislang als XV kannte.

Damit sind wir beim Antrieb. Den kennt man grundsätzlich vom XV, heißt e-Boxer und Subaru bietet den Crosstrek nur mit diesem Motor an. Heißt, man hat hier einen Hybridantrieb, bei dem Subaru einen Boxer-Benziner mit einem Elektromotor kombiniert. Die Leistung beträgt 136 PS. Dazu gibts das Lineartronic genannte Automatikgetriebe. Das nervige Aufheulen der Antriebseinheit hat man dem Ding weitgehend ausgetrieben - nur, wenn man wirklich das Gaspedal voll durchtritt, klingt der Antrieb angestrengt.

Wer mag, kann per Knopfdruck zwischen zwei Einstellungen wählen - S für ein spontaneres Ansprechen und I für den Normalmodus, mit dem gut und komfortabel unterwegs ist. Subaru gibt einen Verbrauch von 7,7 Liter an, was angesichts der Hybridisierung nicht gerade wenig ist, wir sind den Crosstrek mit durchschnittlich 7,5 Liter gefahren.