„Wir tun alles für sichere Stromversorgung“

„Alle Baustellen, die nicht für die Absicherung der Stromversorgung nötig sind, sind gestoppt.“ Wolfgang Anzengruber, Chef von Österreichs größtem Stromerzeuger Verbund, hat schon vor Wochen Krisenstäbe einberufen. Zuletzt am Mittwochmorgen.

Es geht darum, den Betrieb aller Kraftwerke und des Stromnetzes fortlaufend zu sichern, auch wenn Mitarbeiter erkranken sollten. So wurden neben den Reservemannschaften für die Wartung und Kontrolle der Stromerzeugungsanlagen noch Bereitschaftsdienste zusammengestellt. Die Mitarbeiter sind zu Hause, müssen aber jederzeit für Einsätze zur Verfügung stehen, beschreibt Anzengruber im Gespräch mit dem KURIER die Vorkehrungen, die durch die Ausbreitung des Coronavirus notwendig sind. Von den insgesamt rund 2.800 Mitarbeitern des Stromkonzerns arbeitet die Hälfte von zu Hause aus. Das sind vor allem Angestellte in Planung, Verwaltung und Kontrolle. Beschäftigte im Bereich Wartung des Stromnetzes und der Kraftwerke, im Stromhandel und im Kraftwerksbetrieb arbeiten in kleinen Teams, die größtmöglichen Abstand voneinander halten.