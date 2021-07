Wikifolio will Daytrading-Boom für Verkauf nutzen

Zu den letzten Transaktionen bei Daytrader-Firmen gehörten der geplante 10-Milliarden-Dollar-Börsengang der Handelsplattform eToro über einen Merger mit dem Börsenmantel FinTech Acquisition Corp. V. Auch die US-Plattform Robinhood Markets Inc. plant ein IPO, und manche Analysten schätzen den möglichen Börsenwert bereits auf 40 Milliarden Dollar. In Deutschland wurde Trade Republic zuletzt in einer Finanzierungsrunde zu einem der höchstbewerteten Fintechs.