Rekordjahr: Heuer wurde über halbe Mrd. Euro in Start-ups investiert

Investoren haben heuer in heimische Start-up bereits die Rekordsumme von über einer halben Milliarde Euro investiert. 2020 waren es 234 Mio. Euro. Der größte Investmentteil entfiel 2021 mit 275 Mio. Euro auf die Online-Lernplattform GoStudent und mit rund 143 Mio. Euro auf die Krypto-Handelsplattform Bitpanda. Am Mittwoch meldeten das Scanner-Start-up Anyline und der Krypto-Steuerberater Blockpit ein Investment in Höhe von 17 Mio. Euro bzw. 8,5 Mio. Euro.

Auch weitere österreichische Jungfirmen ließen heuer mit größeren Finanzierungsrunden aufhorchen: Das Start-up für Haustier-Aktivitätstracker, Tractive, erhielt 30 Mio. Euro von Investoren, die Streaming-Softwarefirma Bitmovin holte sich 20,8 Mio. Euro, der Bezahldienst Bluecode bekam 20 Mio. Euro und der Datenbank-Spezialist Crate.io 8,25 Mio. Euro.

Zwei Einhörner

Österreich landete im Europa-Ranking bei Start-up-Finanzierungen 2020 des Unternehmensberaters EY auf Platz 16 und wird sich heuer aufgrund der Rekord-Investmentsumme wohl deutlich verbessern. GoStudent und Bitpanda sind hierzulande die ersten Start-ups mit einer Bewertung von über 1 Mrd. Euro.

"Für das Start-up-Ökosystem in Österreich wäre es sehr wichtig, dass Großinvestitionen keine Ausnahme bleiben", hieß es im Frühjahr von EY. "Für eine internationale Skalierung und den länderübergreifenden Erfolg braucht es eine gut gefüllte Kassa für Investitionen, die momentan nur einzelne heimische Start-ups haben."