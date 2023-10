Mehr als 450.000 Menschen sind "stille Reserve" am Arbeitsmarkt

In Zeiten großen Arbeitskräftemangels macht es Sinn, die so genannte "stille Reserve" für den Arbeitsmarkt zu mobilisieren. Zu dieser recht heterogenen Gruppe zählen in Österreich rund 312.000 Menschen, die zwar grundsätzlich eine Arbeit suchen, aber derzeit nicht auf Jobsuche sind. Dazu kommen 139.000 Teilzeitkräfte, die gerne mehr arbeiten würden.

In Summe gibt es in Österreich also etwa 451.000 Menschen, die für den Arbeitsmarkt grundsätzlich verfügbar wären. Dies geht aus einer Studie des Wifo im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) hervor. Die Studie basiert auf Daten der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung. Damit ist die "stille Reserve" doppelt so groß wie die Zahl der Arbeitslosen mit 221.000 (Jahresschnitt 2022). Jene Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen grundsätzlich keiner Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, finden sich nicht in dieser Gruppe.