Wifo: Steuerliche Anreize sollen Flächenverbrauch drosseln

Hohe Supermarktdichte

Weinberger kritisiert, dass im jetzigen System jeder Bürgermeister ein Anreizsystem hat, Genehmigungen für Gewerbezentren zu erteilen, weil er daraus Einnahmen lukriert: „Wir haben aber in Österreich ohnedies bereits die höchste Anzahl an Supermärkten pro 100.000 Einwohner in Europa, nämlich 60. In Deutschland mit einer geordneteren Raumordnung sind es 40.“