Wifo-Chef für automatische Inflationsanpassung von Sozialleistungen

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hat am Samstag seine Gießkannen-Kritik am von der Regierung geplanten Energiekostenbonus für fast alle Haushalte bekräftigt. Sinnvoller wäre es, finanziell Schwächere zu unterstützen, indem man die Sozialleistungen automatisch an die Teuerung anpasst, schlug Felbermayr im Ö1-"Mittagsjournal" vor. Er nannte als Beispiele die Arbeitslosenversicherung, Mindestsicherung, Stipendien und andere Zuschüsse