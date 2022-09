Wifo-Chef Felbermayr: Gewerkschaftsforderungen möglicherweise zu hoch

Als Grundlage für die Bemessung der Lohnforderungen ziehen die Arbeitnehmervertreter in Österreich traditionell zwei ökonomische Größen heran: Die Inflation und das Wirtschaftswachstum, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Unter anderem damit argumentieren die Gewerkschafter auch das verlangte Plus von 10,6 Prozent für die beginnende Herbstlohnrunde. Die Forderungen könnten mit Blick auf das BIP aber überzogen sein, sagte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr zum "Standard".