Wifo-Chef Badelt gibt im August 2021 Leitung ab

"Ab September '21 tausche ich meinen durch Terminkalender geprägten Arbeitstag als @WIFOat-Leiter gegen spannende inhaltliche Arbeit zur Wirtschafts- & Sozialpolitik", schrieb Badelt am Freitag auf seinem Twitter-Account. "Freue mich auch schon auf diese schöne Zeit & werde meine Funktion bis dahin mit voller Kraft ausfüllen."

Kein Rückzug

Er werde weiter als Professor an der Uni arbeiten und als Experte tätig sein, er werde sich nicht aus der Fachwelt und der öffentlichen Welt verabschieden, sagte er zur APA: "Ich will ja nicht in Pension gehen - ich möchte gerne wieder selber inhaltlich arbeiten."