Wienerberger-Chef Heimo Scheuch tritt zurück

Heimo Scheuch (59), Chef des börsenotierten Ziegelherstellers Wienerberger, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt. Das teilte der Konzern Montag Nachmittag ad hoc mit. Genannt werden gesundheitliche Gründe. „Nach mehr als 17 Jahren an der Spitze des Unternehmens hat er den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten“, hieß es. Der Aufsichtsrat sei diesem Wunsch nachgekommen. Gerhard Hanke, COO Zentral & Ost und stellvertretender CEO, sei mit sofortiger Wirkung zum Interim-CEO ernannt worden. Das Unternehmen leite nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger ein.

Heimo Scheuch war seit 2009 als CEO von Wienerberger tätig. In dieser Zeit hat er das Unternehmen von einem traditionellen Ziegelhersteller hin zu einem führenden internationalen Anbieter innovativer und ökologischer Baumaterial- und Infrastrukturlösungen in Europa und Nordamerika entwickelt. Unter seiner Führung hat der Konzern seine geografische Präsenz deutlich ausgebaut und neben dem Kerngeschäft im Bereich der Gebäudehülle eine starke Marktposition bei Infrastrukturlösungen für Wasser- und Energiemanagement erarbeitet.

„Wir haben gemeinsam viel erreicht, und ich bin stolz auf jeden einzelnen Schritt. Ich hatte mich darauf gefreut, mein Mandat wie geplant fortzuführen. Doch es ist an der Zeit, mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Ich übergebe das Unternehmen in die besten Hände und bin überzeugt, dass wienerberger seine Erfolgsgeschichte fortschreiben wird“, teilte Scheuch mit.