Wienerberger baute Gewinn 2018 stark aus

Über den Brexit und die restriktive Handelspolitik der USA wollte sich Scheuch nicht äußern. An einem Tag höre man das eine, am nächsten etwas anderes. Er sieht den Konzern global gut aufgestellt. In Großbritannien zeichnet sich 2019 trotz politischem Chaos Wachstum ab.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 ist trotz aller Unsicherheiten positiv: Angesichts "stabiler bis leicht wachsender Märkte" für den Wohnungsneubau und Infrastruktur rechnet Wienerberger mit einer Steigerung des bereinigten EBITDA auf 560 bis 580 Millionen Euro. Das laufende Sparprogramm "Fast Forward 2020" soll heuer 40 Millionen Euro beitragen.