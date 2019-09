Wiener Zinshausmarkt heuer mit 1,5 Milliarden Euro Umsatz

Der Wiener Zinshausmarkt eilt von Rekord zu Rekord. Für heuer verzeichnet Otto Immobilien mit einem Umsatz von 810 Millionen Euro den bisher höchsten Wert eines Halbjahres, für das Gesamtjahr prognostiziert man eine deutliche Überschreitung der Grenze von 1,5 Milliarden Euro. Dies geht aus dem aktuellen Otto-Zinshausmarktbericht hervor.

Starke Zuwächse

Besonders umsatzstark waren demnach der 2. und 7. Bezirk, wo mit 133 Millionen im 2. Bezirk und 106 Millionen im 7. Bezirk absolute Rekordvolumina umgesetzt wurden. Im Jahresvergleich hat sich in der Leopoldstadt das Transaktionsvolumen um mehr als das vierfache erhöht, der Anstieg im 7. Bezirk hat sich verdoppelt.

Bei der Anzahl der Verkäufe verzeichnet Otto Immobilien im 4. und 7. Bezirk die stärksten Zuwächse. In mehr als der Hälfte aller Bezirke haben - im Verhältnis zur Vergleichsperiode - Volumen und Anzahl zugelegt, wobei etwa im 6. oder im 14. Bezirk auch verhaltene Rückgänge registriert wurden.

Geringes Angebot

Das weiterhin geringe Angebot an Gründerzeit-Zinshäusern und die anhaltend starke Nachfrage kurbeln die Preise weiter an - und so haben die Mindestpreise in einzelnen Bezirken deutlich zugelegt. Den größten Zuwachs bei den Mindestpreisen gibt es in den Bezirken 4 (+14 Prozent) und 5 (+9 Prozent). Ebenfalls starke Zuwächse gab es im 15. (+7 %)und 16. Bezirk (+7%).

Generell sind laut Otto Immobilien die Maximalpreise auf hohem Niveau stabil geblieben bzw. nur leicht angestiegen. Auffallend war die Steigerung der Maximalpreise im 3. Bezirk mit 13 % und im 14. Bezirk mit 12%. In den Bezirken 3., 4., 5., und 6. konnten leichte Zuwächse mit jeweils 7 % und 6 % verzeichnet werden.