Wie ein österreichischer Hidden Champion die Welt der Bahnmotoren erobert

„Die österreichischen Alt-Gesellschafter haben vor fünf Jahren ihre Anteile verkauft und Spuhler hat gesagt, bevor ein so wichtiger Zulieferer für eines meiner Unternehmen in die falschen Hände gelangt, schlage ich hier zu und übernehme ich 48 Prozent der Anteile“, sagt Tencl. „Stadler Rail ist mit 35 Prozent Anteil der größte Kunde von uns.“

In Wiener Neudorf, rund 20 Kilometer südlich von Wien, hat ein sogenannter Hidden Champion seinen Sitz. Die Rede ist von der Traktionssysteme Austria GmbH (TSA). „Wir sind der weltweit größte Hersteller von elektrisch rotierenden Maschinen, das sind Motoren für Schienenfahrzeuge“, sagt TSA-Chef Robert Tencl. „Wenn sie in Wien mit einer Straßenbahn und U-Bahn fahren, sind unsere Elektromotoren drinnen. Wenn sie mit Zügen der Westbahn fahren, sind unsere Motoren drinnen. Das geht bis zu Lokomotiven von Hochgeschwindigkeitszügen und Güterzug-Lokomotiven.“

Krisenresistent Tencl legt Wert auf die Feststellung, dass TSA ein unabhängiges Unternehmen ist. Stadler behandle TSA nicht besser als andere Zulieferer. „Wir beliefern mit unseren Produkten auch die Mitbewerber von Stadler“, sagt der Manager. „Der spanische Hersteller CAF ist mit 25 Prozent Anteil der nächstgrößte Auftraggeber. Wir liefern an Siemens, Alstom und an den polnischen Hersteller PESA.“ Die TSA zieht Jahr für Jahr lukrative Aufträge an Land: 2023 die Komponentenlieferung für Hochgeschwindigkeitszüge in Abu Dhabi und für Straßenbahnen in Marseille und Montpellier. 2024 war das beste Geschäftsjahr in der Firmengeschichte. Der Umsatz wurde von 118 Millionen auf 145 Millionen Euro gesteigert – ohne Indien-Geschäft.

Infrastruktur-Programme „Das Gute am Schienenfahrzeugmarkt ist, dass er einigermaßen Konjunktur unabhängig ist. Wenn in Europa die Konsumnachfrage zurückgeht, dann haben wir in der Schienenfahrzeugindustrie eher die Situation, dass die Regierungen geneigt sind, in Infrastruktur zu investieren“, sagt der TSA-Chef. „Die ÖBB haben ein Beschaffungsprogramm laufen, dass noch nie so groß war wie momentan, weil der Druck auf die Bahnverwaltungen steigt, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen.“ Für seine Branche sei es auch wichtig, in welchem Land Großereignisse wie Olympische Spiele oder eine Fußball-WM stattfinden. „Marokko, das mit Spanien die Fußball-WM 2030 ausrichtet, hat eine der größten Beschaffungsaktionen im öffentlichen Nahverkehr gestartet, wie es die Geschichte noch nicht gesehen hat“, sagt Tencl. „Diese Länder nutzen das auch zu einem Upgrading ihrer in die Jahre gekommenen Infrastruktur.“

Indien-Jointventure Indes ist der indische Bahnmarkt der größte der Welt. „Dort haben wir ein 50:50-Joint-Venture und produzieren 3.000 für den indischen Markt“, sagt der TSA-Chef. „Wir werden in Indien 60 Millionen Euro Umsatz machen.“