U-Haft über Rene Benko verlängert

Im Landesgericht Wien fand heute die nächste Haftverhandlung über den Signa-Gründer Rene Benko statt. Mit dem Ergebnis. Die U-Haft wurde wegen dringenden Tatverdachts sowie Tatbegehungsgefahr von der Richterin verlängert. Diese Haftverhandlung hat im Gegensatz zu früheren Haftprüfungen offenbar länger gedauert. Sie hat um 11.00 Uhr begonnen und ist erst kürzlich beendet worden.

"Der Beschluss erfolgte auf Antrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Bereits zuvor war die am 24. Jänner 2025 erstmals verhängte Untersuchungshaft am 31. Jänner 2025 einmalig verlängert worden", heißt es in einer Aussendung des Landesgerichts für Strafsachen Wien. "Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus, ebenso vom Vorliegen des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr. Spätestens am Montag, den 28. April 2025, ist neuerlich über die Untersuchungshaft zu entscheiden."

Und weiter heißt es: "Gegen den Beschluss auf Verlängerung der Untersuchungshaft ist binnen drei Tagen eine Beschwerde an das OLG Wien möglich. Die Verteidigung und die WKStA gaben keine Erklärung ab."