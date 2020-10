Wiener Mieten: Preisanstieg vor allem innerhalb des Gürtels

Wer in Wien eine Mietwohnung sucht, muss heuer oft wesentlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. Die stärkste Teuerung bei Neuvermietungen gab es in Ottakring mit einem Plus von 7 Prozent auf 13,90 Euro pro Quadratmeter, wie aus einer Erhebung des Immobilienportals immowelt.at von heute, Donnerstag, hervorgeht. In Mariahilf waren um 6 Prozent mehr auf den Tisch zu legen. Es gibt aber auch Bezirke in denen es deutlich billiger wurde.

In Simmering gingen die inserierten Angebotspreise für Wohnungen heuer in den ersten drei Quartalen gegenüber der Vorjahresperiode um 6 Prozent zurück, in Brigittenau um 2 Prozent, in Meidling, Alsergrund, Hietzing und Floridsdorf um je 1 Prozent. In der vorliegenden Mietpreisanalyse wurden die inserierten Angebotspreise in den 23 Wiener Bezirken von Jänner bis September 2020 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen.

Am teuersten wohnt es sich den Angaben zufolge in der Inneren Stadt mit Quadratmeterpreisen von 17,50 Euro (plus 4 Prozent). Für großflächige Altbauwohnungen seien Gesamtmieten von rund 3.000 Euro keine Seltenheit. Nach Bezirken betrachtet folgen auf die Innenstadt Neubau, Landstraße und Donaustadt (alle mit gut 15 Euro pro Quadratmeter) als nächstteuerste Bezirke.

Am günstigsten ist es in Simmering (12,80 Euro pro Quadratmeter), Hernals (13,20 Euro) sowie in Rudolfsheim-Fünfhaus und Brigittenau (je 13,40 Euro). In den meisten anderen Bezirken finden Wohnungssuchende am freien Markt hingegen nur schwer Wohnungen mit einer Miete unter 14 Euro pro Quadratmeter.