Wiener Messe-Chef beklagt „Corona-Labyrinth“ der Regierung

2-G, keine Konsumation

Denn: In anderen europäischen Staaten „werden die Corona-Regeln kontinuierlich gelockert oder sind bereits aufgehoben“, sagt Binder-Krieglstein. „Unser Konzern ist in Dutzenden Ländern tätig. Nirgendwo herrscht so viel Unsicherheit wie in Österreich. Viele Kunden gehen da lieber in die Schweiz oder nach Dänemark.“

Tatsächlich gelten in Österreich für Veranstaltungen ab 50 Personen und ohne fix zugewiesene Sitzplätze weiterhin 2-G und Maskenpflicht sowie ein Konsumationsverbot. Für Binder-Krieglstein eine untragbare Lösung: „Ein Messebesucher verbringt mehrere Stunden bei uns – und darf dann nicht einmal ein Glas Wasser trinken.“

Für gerechtfertigt hält Binder-Krieglstein all die Regeln mit Blick auf Infektionsgeschehen und Hospitalisierungsrate nicht: „Gerda Rogers agiert mittlerweile faktenbasierter als unser Gesundheitsminister.“