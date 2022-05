Wiener Logistik-Start-up sammelt 50 Millionen Euro bei Investoren ein

30 Standorte in 10 Ländern

Zu den Unternehmen, die byrd bereits nutzen, gehören bekannte Marken wie Freeletics, Durex und Campari. Die gesamte Lagerkapazität von byrd in Europa beträgt fast 450.000 Quadratmeter. Mit der Expansion soll das eCommerceLogistik-Netzwerk in Europa auf mehr als 30 Lagerstandorten in 10 europäischen Ländern ausgebaut werden.

"Damit ermöglicht byrd es Online Händlern, ihre Kunden in Europa am nächsten Tag zu beliefern", sagt byrd-Co-Gründerin Petra Dobricka. Die Händler könnten so mit großen Anbietern wie Amazon mithalten, während sie ihre Unabhängigkeit bewahren.

In den USA sei der digitale eCommerce-Fulfilment-Markt bereits heiß umkämpft von Firmen wie Deliverr, Flexe, Shipbob and Stord, von denen einige bereits "Einhorn"-Status erreicht hätten. In Europa sei byrd das Unternehmen, das im Bereich des Digitalen Fulfillment am weitesten vorangeschritten ist und das größte verbundene Netzwerk an Fulfillment Lagern abseits von Amazon betreibt

Personalaufstockung

Für das Wachstum wird auch mehr Personal benötigt. Noch heuer soll daher das Team von 200 auf 400 Mitarbeiter aufgestockt werden, unter anderem auch am Wiener Standort