Wiener Krypto-Start-up Coinpanion geht in Investmentplattform auf

Das Wiener Start-up Coinpanion, das mit fondsähnlichen Anlageprodukten das Investieren in Kryptowährungen vereinfachen will, geht in der Investmentplattform Altify auf. Das gab das Unternehmen am Freitag bekannt.

Gemeinsam mit dem südafrikanischen Krypto-Plattform Revix und BitfFund schließe man sich zu der Investmentplattform zusammen, heißt es in einer Aussendung. Gemeinsam verwalte man Einlagen von mehr als 250 Milllionen Dollar von über 80.000 Investoren. Neben Krypto-Währungen kann auf Altify auch in andere Anklageklassen investiert werden, darunter Privatkredite, Immobilien oder Risikokapital.

