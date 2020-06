Wiener Café Zartl soll saniert werden

Das Wiener Gastronomieunternehmen Wegast ist Mitte November in den Konkurs geschlittert. Unter dem Namen Wegast werden laut Creditreform vier zum Teil namhafte Lokale betrieben: das Café-Restaurant Zartl im dritten Wiener Gemeindebezirk, das Café-Restaurant „ Dreivierteltakt“ im zweiten Bezirk sowie der „Steierhof“ in Wien-Favoriten und das Gasthaus „zum Schlosserwirt'n" in Wien-Hernals.

Masseverwalter Christian Podoschek bestätigt dem KURIER, dass die Geschäftsführung die Absicht hat, den Gastro-Betrieb im Rahmen eines Sanierungsverfahrens mit einer Quote von 20 Prozent zu entschulden.

Derzeit werden alle vier „bodenständigen Wirts- und Kaffeehäuser“ (23 Mitarbeiter) fortgeführt. Die Miatrbeiter wechseln immer wieder zwischen den einzelnen Standorten, um Krankenstände, Urlaube oder sonstige Abwesenheiten der Kollegen auszugleichen. Pro Lokal stehen aber vier bis fünf Miatrbeiter gleichzeitig zur Verfügung.