Wiener Börse rutscht wegen Ukraine-Krieg tiefer, ATX verliert 4,2%

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine tiefrot aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX rasselte bis 9.10 Uhr um 4,19 Prozent nach unten auf 3.480,21 Punkte.

Starke Verluste

Bereits an den vorangegangenen fünf Handelstagen hatte der ATX wegen Sorgen vor einer Eskalation im Ukraine-Russland-Konflikt jeweils starke Verluste hinnehmen müssen.

Die Nervosität an den Finanzmärkten ist angesichts der Ereignisse in der Ostukraine groß und das Geschehen wechselt heute in den Krisenmodus, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.