Europas Leitbörsen mit kräftigen Einbußen nach Angriff auf Ukraine

Der russische Angriff auf die Ukraine hat an den europäischen Aktienmärkten für massive Verkäufe gesorgt. "Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, "trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte".

Krisenmodus

Der Euro-Stoxx-50 fiel bis 9.30 Uhr auf 3.848,21 Punkte mit Abschlägen von 3,15 Prozent. In Frankfurt büßte der DAX 3,56 Prozent auf 14.110,63 Einheiten ein. Der Londoner FTSE-100 ermäßigte sich um 2,51 Prozent auf 7.310,34 Zähler.

Der CAC-40 verlor in Paris 2,88 Prozent auf 6.585,08 Punkte. Beachtliche Verluste wies die Moskauer Börse auf. Der RTS Index verlor rund die Hälfte seines Wertes und notierte zuletzt 49,95 Prozent tiefer bei 614 Punkten.

Das Geschehen wechselte heute in den Krisenmodus, schreiben auch die Analysten der Helaba. "Die Hoffnungen der Marktteilnehmer darauf, dass sich Putin mit den Separatisten-Gebieten zufriedengibt und keine weitere Invasion plant, haben sich zerschlagen", so die Marktexperten. "Ohne wirtschaftliche Folgen bleibt der Konflikt wegen Unsicherheiten und steigender Energiepreise nicht."

Preise steigen

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat neue EU-Sanktionen gegen Russland angekündigt. So werde der Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten gestoppt. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden.